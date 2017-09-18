Миллиард рублей направлен на доплату к пенсиям в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении одного миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсии в 2017 году. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщила пресс-служба правительства.

Средства распределены между бюджетами Республики Коми, Якутией, Камчатского, Приморского и Хабаровского края, Архангельской и Московской области. Доплаты получат 407 тысяч человек, отмечает пресс-служба.

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«Федеральным бюджетом на 2017 год были предусмотрены межбюджетные трансферты в размере 6,4 миллиарда рублей на выплату доплат в 2017 году», — говорится в документе. Деньги были распределены между 13 субъектами, заявившими о наличии потребности в софинансировании доплат.

Средства выплачиваются неработающим пенсионерам для поддержания их доходов не ниже прожиточного минимума.

12 сентября «Ведомости» сообщили, что Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе на 2018-2020 годы ожидает падения размера пенсий в реальном выражении: в 2018 году на 0,7 процента, в 2019-2020 годах — по 0,6 процента, из-за отмены индексации пенсий работающим пенсионерам.

В тот же день в Пенсионном фонде России заявили, что средний размер страховой пенсии по старости в 2018 году может увеличиться до 14 045 рублей по сравнению с 13 657 рублями в нынешнем году. Пока фонд в своих расчетах использует данные уже принятого бюджета на 2017-2019 годы, а не обновленного на 2018-2020 годы.