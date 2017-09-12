В ПФР рассказали о размере прибавки к пенсии в 2018 году

Средний размер страховой пенсии по старости в 2018 году может увеличиться до 14 045 рублей по сравнению с 13 657 рублями в нынешнем году. Таким образом, она может вырасти почти на 400 рублей. Об этом во вторник, 12 сентября, передает ТАСС со ссылкой на представителя Пенсионного фонда России (ПФР).

В 2019 году показатель вырастет до 14 439 рублей, сообщили в ПФР. Пока фонд в своих расчетах использует данные уже принятого бюджета на 2017-2019 годы, а не обновленного на 2018-2020 годы.

Материалы по теме Пенсия Как обеспечить себе достойную старость

Параметры бюджета на 2018-2020 годы пока находятся в стадии обсуждения в правительстве. Он будет принят к концу нынешнего года, уточнили в фонде.

Ранее 12 сентября «Ведомости» сообщили, что Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе на 2018-2020 годы ожидает падения размера пенсий в реальном выражении: в 2018 году на 0,7 процента, в 2019-2020 годах — по 0,6 процента, из-за отмены индексации пенсий работающим пенсионерам.