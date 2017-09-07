Пенсии в 2017 году вырастут на 4,5 процента

В 2017 году размер пенсий в России увеличится на 4,5 процента. Почти 100 миллиардов рублей будет направлено для доведения их до прожиточного минимума. Об этом в четверг, 7 сентября, заявил председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, сообщает пресс-служба правительства.

«Для 3,9 миллиона человек в субъектах Российской Федерации мы доводим пенсию до прожиточного минимума в субъекте и выплачиваем федеральную социальную доплату. Ее размер несколько снижается, и это говорит о том, что уровень благосостояния пенсионеров растет», — сказал он на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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В этом году из бюджета на эти цели будет выделено 99,7 миллиарда рублей в 69 регионах страны, добавил Дроздов.

По словам чиновника, восемь миллионов граждан уже получили сертификаты на материнский капитал. Более 57 процентов из них полностью воспользовались этой мерой господдержки.

Размер выплат работающим пенсионерам с 1 августа увеличился на 200 рублей. Повышение коснулось около 14,3 миллиона пожилых граждан и инвалидов.

В настоящее время в России насчитывается 43 миллиона пенсионеров, из них примерно треть — работающие. Средний размер пенсии в 2017 году составляет около 13,7 тысячи рублей.