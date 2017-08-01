20 вопросов и ответов

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Пенсионный фонд России вместе с «Лентой.ру» собрали самые распространенные вопросы о пенсионном обеспечении, материнском капитале и ситуациях, в которых может оказаться каждый гражданин, готовящийся к выходу на заслуженный отдых. Специалисты фонда дали подробный ответ на каждый из этих вопросов.

1. Каковы главные параметры, которые сегодня влияют на расчет пенсии?

Сегодня на размер пенсии в первую очередь влияют:

– размер заработной платы: чем выше зарплата, тем выше пенсия. Если работодатель не делал взносы за своего работника в систему обязательного пенсионного страхования в полном объеме (например, в случае выплаты «серой» заработной платы), этот заработок в формировании пенсионного капитала не участвует;

– длительность страхового стажа: чем продолжительнее страховой стаж гражданина, тем больше у него будет сформировано пенсионных прав, за каждый год трудовой деятельности будет начисляться определенное количество пенсионных баллов;

– возраст обращения за назначением страховой пенсии: пенсия будет существенно повышена за каждый год, истекший после достижения пенсионного возраста до обращения за пенсией.

В действующих правилах расчета пенсии засчитываются в стаж такие социально значимые периоды жизни человека, как срочная служба в армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет. За эти так называемые «нестраховые» периоды присваиваются особые годовые коэффициенты, если в эти периоды гражданин не работал.

Справочно:

В правилах расчета страховой пенсии засчитываются в стаж следующие социально значимые периоды жизни человека:

– период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;

– период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

– период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности;

– период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (всего 4 ребенка), но не более 6 лет в общей сложности;

– период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства;

– период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;

– период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

– период проживания за границей супругов дипломатов и консулов, но не более пяти лет в общей сложности.

Фото предоставлено Пенсионным фондом России

2. Будет ли повышен пенсионный возраст?

В ближайшее время пенсионный возраст повышаться не будет. Общеустановленный пенсионный возраст остается прежним: 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.

При этом существуют стимулы для более позднего выхода на пенсию. По действующим правилам обращаться за назначением пенсии позже общеустановленного пенсионного возраста выгодно для граждан. За каждый год более позднего обращения за назначением страховой пенсии ее размер и размер фиксированной выплаты будут увеличиваться на соответствующие коэффициенты.

Например, если вы обратитесь за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата в составе страховой пенсии будет увеличена на 36 процентов, а страховая пенсия — на 45 процентов. если через 10 лет — фиксированная выплата увеличится в 2,11 раз, страховая пенсия — в 2,32 раза.

Другой пример: если обращение за назначением пенсии будет через 10 лет, то фиксированная выплата будет увеличена в 2,11 раза, а страховая пенсия — в 2,32 раза.

Накопительная пенсия также увеличится, поскольку снизится ожидаемый период выплаты, на который для расчета накопительной пенсии делится сумма пенсионных накоплений.

3. Что будет с накопительной пенсией и с уже имеющимися пенсионными накоплениями?

Все уже сформированные пенсионные накопления остаются за гражданином. Они будут выплачиваться в полном объеме с учетом дохода от их инвестирования, когда у гражданина появляется право на страховую пенсию, и он обратится за ее назначением.

Порядок назначения и выплаты средств пенсионных накоплений не изменился. Для расчета накопительной пенсии сумма пенсионных накоплений делится на ожидаемой период выплаты накопительной пенсии. Период ожидаемой выплаты пенсии устанавливается федеральным законом и сегодня составляет 240 месяцев. Сохранится и порядок выплаты средств пенсионных накоплений (единовременная выплата, срочная пенсионная выплата, выплата накопительной пенсии).

Накопительная пенсия не индексируется государством. Доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от результатов их инвестирования, то есть могут быть и убытки. В случае убытков гарантируется лишь выплата суммы уплаченных страховых взносов на накопительную часть пенсии.

4. Сколько лет стажа и сколько пенсионных коэффициентов надо будет иметь для получения права на страховую пенсию? На что будут жить в старости те, кто не заработает минимальный необходимый трудовой стаж?

C 2024 года минимальный страховой стаж для получения страховой пенсии по старости достигнет 15 лет. При этом в 2017 году он составляет 8 лет и ежегодно будет увеличиваться на один год. Те, у кого к 2024 году страховой стаж будет менее 15 лет, будут иметь право обратиться в ПФР за социальной пенсией, но в возрасте 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины), в то время как право на страховую пенсию возникает в 55 и 60 лет соответственно.

Второе условие для назначения страховой пенсии по достижении пенсионного возраста — это необходимость сформировать пенсионные права в объеме не менее 11,4 пенсионных баллов в 2017 году, к 2025 году этот показатель увеличится до 30 пенсионных баллов.

Если гражданин признан в установленном порядке инвалидом, то ему сразу же назначается пенсия — страховая (если у него есть хоть один день трудового (страхового) стажа) или социальная (если стажа нет вообще).

5. Какие нетрудовые периоды будут засчитываться в стаж по пенсионной формуле?

В правилах расчета страховой пенсии засчитываются в стаж следующие социально значимые периоды жизни человека:

– период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;

– период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

– период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности;

– период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (всего 4 ребенка), но не более 6 лет в общей сложности;

– период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства;

– период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;

– период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

– период проживания за границей супругов дипломатов и консулов, но не более пяти лет в общей сложности.

Фото предоставлено Пенсионным фондом России

6. Как рассчитываются пенсии индивидуальных предпринимателей и других категорий самозанятого населения?

Так же, как и пенсии работников по найму. Трудовая пенсия по старости трансформирована в страховую пенсию и накопительную пенсию. К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата. Исчисление размера накопительной пенсии производится как и раньше.

При расчете страховой пенсии учитываются длительность трудового стажа и возраст обращения за назначением пенсии, которые дают дополнительные коэффициенты, увеличивающие размер страховой пенсии и фиксированной выплаты, а также суммы страховых взносов, которые уплачивает самозанятое население. При этом для получения права на назначение пенсии индивидуальный предприниматель должен за трудовую жизнь заработать не менее 30 пенсионных коэффициентов и иметь минимум 15 лет страхового стажа (с учетом положений переходного периода).

7. Как я могу получить выписку о состоянии своего пенсионного индивидуального лицевого счета?

Вы можете воспользоваться несколькими вариантами для получения всей необходимой информации:

С помощью Личного кабинета гражданина на сайте ПФР. С его помощью можно узнать о количестве пенсионных баллов и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и уровне заработной платы.

Также сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии. Также в рамках сервиса можно воспользоваться персонализированной версией пенсионного калькулятора и узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и размер будущей страховой пенсии. Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте www.gosuslugi.ru и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и имеющие подтверждённую учётную запись.

Через Клиентскую службу ПФР. Если вы хотите получить извещение заказным письмом, то необходимо прийти с паспортом и СНИЛС в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания и написать заявление. Пенсионный фонд подготовит извещение и направит его по адресу, указанному в заявлении, заказным почтовым отправлением в течение 10 дней с момента обращения. Если Вы хотите забрать извещение самостоятельно, то вам также необходимо написать заявление об этом, и через 10 дней, но уже лично, вы сможете получить выписку из индивидуального лицевого счета.

Через портал www.gosuslugi.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После получения кода доступа к «Личному кабинету» на портале в разделе «Электронные услуги» необходимо выбрать раздел «Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации», затем подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». В этом подразделе Вы сможете получить информацию о состоянии пенсионного счета в режиме онлайн.

Через банк. Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли банк, клиентом которого вы являетесь, подобную услугу. Если да, то информацию о состоянии пенсионного счета можно получить в печатном виде у операциониста или через банкоматы, в электронной форме — воспользовавшись интернет-банкингом.

8. Что такое СНИЛС и зачем он нужен?

СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. СНИЛС является уникальным и принадлежит только одному человеку. На этот счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также страховой стаж в течение всей трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии учитываются при назначении или перерасчете пенсии.

Страховой номер индивидуального лицевого счета является уникальным и принадлежит только одному человеку. На индивидуальный лицевой счет заносятся все данные о страховом стаже, пенсионных баллах и начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование в течение всей трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии учитываются при назначении или перерасчете страховой пенсии. Присвоение страхового номера носит технологический характер и осуществляется в целях упрощения порядка учета и ускорения процедуры назначения застрахованным лицам пенсий.

Также СНИЛС является идентификатором гражданина в системе получения государственных и муниципальных услуг через единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

9. Как получить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования?

Получить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования можно самостоятельно либо через работодателя.

Для самостоятельного получения страхового свидетельства необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту вашей регистрации, жительства (фактического проживания) предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству заявителя и заполнить анкету застрахованного лица (заявление). Свидетельство оформляется в течение трех недель. Во многих регионах СНИЛС выдается в момент вашего обращения, в течение нескольких минут. Заявление, как правило, также можно подать в МФЦ по месту жительства (фактического проживания).

Для регистрации детей в системе обязательного пенсионного страхования и получения страхового свидетельства родителям (законным представителям) необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда РФ по месту регистрации, жительства (фактического проживания) одного из родителей или в МФЦ по месту жительства с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность ребенка, и заполнить анкету (для регистрации детей в возрасте до 14 лет иметь при себе свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей либо законного представителя). Дети старше 14 лет могут обратиться самостоятельно со своим паспортом.

Примечание: если заявка на СНИЛС оформляется одним из родителей, забрать готовое свидетельство потом может и второй родитель при предъявлении паспорта и свидетельства о рождении ребенка.

Для работающих граждан наиболее распространенный способ получения страхового свидетельства — через своего работодателя. Если при поступлении на работу страхового свидетельства нет, работник должен заполнить анкету застрахованного лица. Затем анкета в течение двух недель с момента заключения трудового договора или договора подряда передается в органы Пенсионного фонда для регистрации работника в системе ОПС. Территориальное управление ПФР в течение трех недель со дня получения анкеты застрахованного лица открывает индивидуальный лицевой счет и оформляет страховое свидетельство.

Страхователь, получив страховые свидетельства, выдает их работникам в течение недели.

Физическое лицо, уплачивающее за себя страховые взносы, получает страховое свидетельство непосредственно в территориальном управлении ПФР по месту своей регистрации.

Примечание: Возможность получения СНИЛС за другого человека (имеется в виду получение уже готового СНИЛС): за совершеннолетнего — только по нотариально заверенной доверенности, за несовершеннолетнего — родители или законные представители.

Фото предоставлено Пенсионным фондом России

10. Что делать при утрате страхового свидетельства?

Необходимо получить дубликат. При утрате страхового свидетельства Вы можете обратиться к страхователю (работодателю) с заявлением о восстановлении свидетельства. Так же вы можете подать заявление о восстановлении страхового свидетельства в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства (фактического проживания), который в течение не более трех недель со дня обращения застрахованного лица на основании индивидуального лицевого счета выдает дубликат страхового свидетельства. Во многих регионах дубликат СНИЛС выдается в момент вашего обращения, в течение нескольких минут.

11. Как поменять СНИЛС в случае изменения анкетных данных?

При изменении анкетных данных (например, фамилии) Вы можете, как самостоятельно обратиться в ПФР, так и к своему работодателю. Работодатель может, (но не обязан) поменять страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (карточку СНИЛС) в связи со сменой анкетных данных. Территориальный орган ПФР отражает все изменения в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и выдает последнему новое страховое свидетельство с тем же страховым номером индивидуального лицевого счета.

Неработающие застрахованные лица должны сами подать заявление в орган Пенсионного фонда по месту регистрации, жительства (фактического проживания).

12. Зачем оформлять СНИЛС ребенку?

СНИЛС — это идентификатор персональных данных в информационном обмене всех ведомств России. С его помощью формируются регистры граждан, имеющих право на получение государственных социальных услуг и социальных льгот — от медицинской помощи и льготного проезда в транспорте до услуг образования, а ведомства самостоятельно запрашивают друг у друга необходимые документы. Таким образом, тратится меньше времени на получение справок, документов и самих государственных услуг.

СНИЛС используется для идентификации пользователя на портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, где можно получить ключевые государственные услуги: бланки и информацию для получения паспорта, информацию о соцпомощи, налогах, штрафах в ГИБДД, выписку с индивидуального лицевого счета в ПФР и другое.

13. Какие существуют варианты пенсионного обеспечения?

Первый вариант — формирование только страховой пенсии, второй вариант — формирование страховой и накопительной пенсии одновременно. В соответствии с решением Правительства Российской Федерации начиная с 2014 года в России взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые работодателями за своих работников, направляются на формирование только страховой пенсии. Этот мораторий может быть отменен по решению Правительства Российской Федерации.

В настоящее время работодатели платят страховые взносы в обязательную пенсионную систему по тарифу 22 процента от фонда оплаты труда работника. До 2014 года 6 процентов тарифа могло направляться на формирование пенсионных накоплений, а 16 процентов — на формирование страховой пенсии, а могли — по выбору гражданина — все 22 процента идти на формирование страховой пенсии.

У граждан 1966 года рождения и старше формирование пенсионных накоплений может происходить только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также за счет направления средств материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию. Если такой гражданин работает, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование направляются только на формирование страховой пенсии. Пенсионные накопления также есть у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 годов включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию (так называемые «двухпроцентники»). С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве.

Если гражданин родился в 1967 году и позднее, до 31 декабря 2015 года ему предоставлялась возможность выбора варианта пенсионного обеспечения в отношении своих будущих пенсионных накоплений:

– формировать только страховую пенсию;

– формировать страховую и накопительную пенсию одновременно.

Гражданам 1966 года рождения и старше выбор варианта пенсионного обеспечения не предоставлялся.

14. Могу ли я сегодня выбрать вариант пенсионного обеспечения?

В настоящее время право выбора варианта пенсионного обеспечения есть только у лиц 1967 года рождения и моложе, впервые начавших работать, то есть в отношении которых с 1 января 2014 года впервые начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

До 31 декабря года, в котором истекает пятилетний период с момента первого начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, такие граждане вправе:

– заключить договор об обязательном пенсионном страховании и обратиться с заявлением о переходе (досрочном переходе) в негосударственный пенсионный фонд;

– либо обратиться с заявлением о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной управляющей компании (Внешэкономбанка, ВЭБ).

ВЭБ имеет право вкладывать пенсионные накопления граждан в два инвестиционных портфеля:

– базовый: формируется из облигаций Российской Федерации и корпоративных облигаций российских эмитентов, гарантированных государством;

– расширенный: формируется из государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, корпоративных облигаций российский эмитентов, гарантированных государством депозитов в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях, ипотечных ценных бумаг, облигаций международных финансовых организаций.

При внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию либо при удовлетворении Пенсионным фондом Российской Федерации заявления о выборе инвестиционного портфеля с установлением варианта пенсионного обеспечения, предусматривающего направление на финансирование накопительной пенсии 6,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса для таких граждан устанавливается вариант пенсионного обеспечения, предусматривающий направление страховых взносов на накопительную пенсию.

До реализации данного права выбора, а также для лиц, не воспользовавшихся указанным правом, устанавливается вариант пенсионного обеспечения, предусматривающий направление на финансирование страховой пенсии страхового взноса в полном объеме — то есть формирование только страховой пенсии.

В случае, если по истечении пятилетнего периода с момента первого начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование данные застрахованные лица не достигли возраста 23 лет, указанный период продлевается до 31 декабря года, в котором лицо достигнет возраста 23 лет (включительно).

Помимо этого, гражданин 1967 года рождения и моложе сделавший до 31 декабря 2015 года выбор варианта пенсионного обеспечения в пользу формирования накопительной пенсии в любой момент может сделать выбор в сторону отказа от её формирования.В период действия моратория Правительства на перечисление в накопительную пенсию страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые работодателями за своих работников, у такого гражданина до момента отмены моратория формируется только страховая пенсия.

Фото предоставлено Пенсионным фондом России

15. Как я могу изменить выбор страховщика пенсионных накоплений?

Для перевода средств пенсионных накоплений из ПФР в негосударственный пенсионный фонд необходимо сначала выбрать негосударственный пенсионный фонд. Полный список фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, можно найти на сайте Банка России, который является регулятором их деятельности.

Затем застрахованному лицу необходимо обратиться в выбранный негосударственный пенсионный фонд и заключить с ним договор об обязательном пенсионном страховании.

После этого не позднее 31 декабря текущего года необходимо обратиться в ПФР с одним из заявлений:

– о переходе из ПФР в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий обязательное пенсионное страхование;

– о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд;

– о переходе из негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, в ПФР.

Подача указанных заявлений осуществляется следующим способом:

– лично (через представителя) в клиентскую службу территориального органа ПФР или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). При этом установление личности и проверка подлинности подписи застрахованного лица осуществляется сотрудником территориального органа ПФР или сотрудником МФЦ;

– по почте. При этом установление личности и проверка подлинности подписи застрахованного лица осуществляется нотариусом или в порядке, установленном пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации, если застрахованное лицо находится за пределами РФ;

– через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, при наличии у Вас подтверждённой учётной записи на портале gosuslugi.ru и усиленной квалифицированной электронной подписи.

После перевода средств пенсионных накоплений в выбранный негосударственный пенсионный фонд, он становится вашим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию в части формирования пенсионных накоплений, то есть после выхода на пенсию выплачивать пенсионные накопления вам будет не ПФР, а негосударственный пенсионный фонд.

Обратите внимание, что на момент подачи заявления гражданину должно исполниться 14 лет.

16. Как мне получить сертификат на материнский (семейный) капитал?

Для того чтобы получить сертификат на материнский (семейный) капитал, Вы должны заполнить в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации или Личном кабинете гражданина на сайте ПФР заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и представить необходимые документы.

Срок рассмотрения Вашего заявления — не более одного месяца с даты его подачи. После этого, в течение пяти дней Вам направится уведомление, в котором будет указана информация о принятом решении (о выдаче или об отказе в выдаче сертификата). Если решение положительное — Вы сможете получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в территориальном органе Пенсионного фонда по месту регистрации и в ряде многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

17. Какие документы необходимы для получения сертификата на материнский (семейный) капитал?

Вам необходимо предоставить:

– заявление установленного образца (Вы можете скачать его с сайта Пенсионного фонда);

– документ, удостоверяющий личность, место жительства, российское гражданство лица, имеющего право на получение материнского (семейного) капитала: паспорт или заменяющий его документ;

– документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей: свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных — свидетельство об усыновлении);

– документы, подтверждающие российское гражданство ребенка, рожденного (усыновленного) после 1 января 2007 года, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки: свидетельство о рождении, в котором указано гражданство его родителей либо стоит штамп паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка (вкладыш в свидетельстве о рождении ребенка, если его получили до 07.02.2007 года);

В необходимых случаях представляются документы, подтверждающие смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, совершение ею умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности в отношении к своему ребёнку (детей), смерть родителей (усыновителей) и другое.

Фото предоставлено Пенсионным фондом России

18. Я получила сертификат на материнский (семейный) капитал! Как я могу его потратить?

Вы можете направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, получение образования Вашего ребенка, формирование Вашей накопительной пенсии или на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребёнка (детей)-инвалидов. Подробнее об условиях использования материнского (семейного) капитала Вы можете прочитать перейдя по ссылке.

19. Что мне нужно сделать для того чтобы воспользоваться сервисами Личного кабинета гражданина (ЛКГ)?

Для того чтобы воспользоваться сервисами Личного кабинета гражданина, необходимо зайти на сайт ПФР в раздел «Электронные сервисы» и нажать на кнопку « Электронные сервисы», либо нажать на кнопку «Личный кабинет гражданина» внизу главной страницы сайта ПФР.

В следующем окне необходимо нажать кнопку «Вход» (для пользователей, имеющих учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)) и ввести свои логин (в качестве которого выступают телефон или e-mail) и пароль.

После выполнения этих действий вы сможете воспользоваться кабинетом.

ВАЖНО! Для того чтобы воспользоваться сервисами Личного кабинета гражданина необходимо иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА или на сайте.

20. Как мне пройти регистрацию в ЛКГ?

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года No 584 реализация входа в Личный кабинет гражданина возможна исключительно посредством ЕСИА (единая система идентификации абонентов).

Для прохождения регистрации нажмите на кнопку «Личный кабинет гражданина» внизу главной страницы сайта ПФР или в разделе «Электронные сервисы». После загрузки окна входа нажмите кнопку «Пройти регистрацию в ЕСИА» и следуйте дальнейшим указаниям.

ВАЖНО! В ЕСИА существует три уровня проверки учетной записи:

1 уровень — «упрощенная учётная запись». Для ее получения необходимо ввести только ФИО, мобильный телефон или e-mail.

2 уровень — «проверенная учетная запись». Для ее получения необходимо заполнить предложенную анкету и пройти онлайн проверку СНИЛС и паспортных данных.

3 уровень — «подтвержденная учётная запись». Для ее получения необходимо будет подтвердить регистрацию при личном посещении специализированного центра «Ростелекома», заказав код подтверждения заказным письмом по Почте России либо с помощью средства электронной подписи или УЭК.

Для того чтобы воспользоваться сервисами Личного кабинета застрахованного лица необходимо иметь уровень «подтвержденная учетная запись».