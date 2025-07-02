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05:47, 2 июля 2025Россия

В российском регионе отразили атаку БПЛА ВСУ

Слюсарь: Средства ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новошахтинске и Аксайском районе Ростовской области. Об этом в среду, 2 июля, в Telegram-канале заявил врио главы российского региона Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений на земле также зафиксировано не было. Информация уточняется, добавил Слюсарь.

Ранее 1 июля украинские дроны атаковали три города в Ростовской области — Ростов-на-Дону, Таганрог и Новошахтинск. Беспилотники уничтожили также в Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах области.

До этого Слюсарь сообщил, что в хуторе Веселый Мясниковского района осколки дрона задели забор и ворота частного дома. Проживающий в доме инвалид-колясочник не пострадал

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