Экономист Морковкин: Безопасные арбузы появятся в конце июля

Некоторые российские фермеры, стремясь получить сверхприбыль, злоупотребляют различными удобрениями для роста арбузов, из-за чего ранние ягоды могут быть опасны для здоровья, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Дмитрий Морковкин. Безопасные российские арбузы, по его словам, появляются в конце июля – начале августа.

«Современные логистические потоки и транспортные коридоры позволяют нам есть арбузы круглый год. Зимой в Россию привозят арбузы из Бразилии, Эквадора и Коста-Рики. А ранней весной они поспевают в Иране, — рассказал экономист. — Настоящие, полноценно созревшие арбузы в средней полосе России традиционно появляются в конце июля. Ранние экземпляры считаются не очень полезными с использованием технологий ускоренного выращивания с применением стимуляторов роста».

Фремеры, как объяснил Морковкин, нередко прибегают к интенсивным методам культивации, используя нитраты, пестициды и другие химические соединения для стимуляции роста и защиты от вредителей. Такие арбузы, по словам эксперта, могут быть опасны для здоровья потребителей.

«Рыночный механизм ценообразования наглядно демонстрирует премию за раннее появление товара: цены на первые арбузы сезона значительно превышают стоимость плодов в период массового созревания. Но экономическая логика подсказывает: переплата за несезонный продукт редко оправдывает себя с точки зрения качества и безопасности», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что десятки туристов из России отравились арбузами с высоким содержанием нитратов на египетском курорте Хургада. Все пострадавшие проживали в отелях Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort.