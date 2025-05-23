Российские туристы массово отравились арбузами на курорте Египта

Shot: Россияне массово отравились арбузами в Хургаде

Российские туристы массово стали жаловаться на отравление арбузами на египетском курорте Хургада. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что в числе пострадавших постояльцы отелей Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort. Все они ели в гостиницах арбузы с высоким содержанием нитратов. Больные жалуются на рвоту и высокую температуру. Врачи ставят им капельницы с глюкозой, выдают антибиотик цефтриаксон и парацетамол.

Ранее россияне пожаловались на нашествие медуз на пляжах Кемера, Турция. Как рассказали отдыхающие, за последние дни число ожогов от этих ядовитых существ резко возросло.