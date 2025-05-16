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09:36, 16 мая 2025Путешествия

Россияне пожаловались на нашествие ядовитых существ в Турции

Shot: Российские туристы пожаловались на нашествие медуз в Кемере
Мария Борисова
Мария Борисова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Onur Dogman / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россияне пожаловались на нашествие медуз на пляжах Кемера, Турция. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как рассказали отдыхающие, за последние дни число ожогов от этих ядовитых существ резко возросло. Туристы страдают от сильного зуда, высыпаний на коже, жжения, похожего на удар током.

Отмечается, что некоторые даже отказываются заходить в море и предпочитают купаться в бассейнах отелей. Другие начали скупать в местных аптеках антигистаминные препараты и кремы.

При этом, по данным источника, самих медуз в воде практически не видно.

Ранее российская туристка пострадала от медузы во время отдыха во Вьетнаме. Она описала укус словами «чуть не лишилась ноги».

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