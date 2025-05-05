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19:37, 5 мая 2025Путешествия

Российская туристка описала укус медузы во Вьетнаме фразой «чуть не лишилась ноги»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @churina.photo

Отдыхавшая во Вьетнаме российская туристка описала укус медузы в море фразой «чуть не лишилась ноги». Об этом она рассказала на своей странице @churina.photo в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор публикации отметила, что у берегов было очень много живности, в том числе медуз. Одна из них ужалила ее во время плавания — россиянка ощутила сильное жжение, после чего нога стала неметь. Купленная в местной аптеке мазь не помогла, поэтому пострадавшая решила полить рану соком лимона. Это принесло долгожданное облегчение.

Она посоветовала в таких ситуациях не поливать рану пресной водой, не прикладывать лед, не использовать спирт и мыло, а также не чесать и не тереть. Промыть ее следует соленой водой, либо уксусом или соком лимона, намазать специальной мазью или пантенолом, а также принять антигистаминный препарат и обезболивающее.

Ранее в Красном море в Египте полчища медуз ужалили российских туристов. По словам россиянки Светланы, они отдыхали в курортной стране с мужем и сыном.

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