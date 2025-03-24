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19:51, 24 марта 2025Путешествия

Полчища медуз в Египте ужалили российских туристов

Shot: Медузы ужалили российских туристов в Красном море
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Volker Bartels / Globallookpress.com

В Красном море в Египте полчища медуз ужалили российских туристов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам россиянки Светланы, они отдыхали в курортной стране с мужем и сыном. Местные жители заверяли, что медузы безопасны, якобы с ними играют даже дети. Успокоившись, туристы стали купаться с морскими обитателями, но вскоре обнаружили на теле сильные ожоги, которые зудели.

В результате семейству пришлось обратиться за помощью к медикам.

Ранее нашествие медуз на пляжах Пхукета попало на видео. Спасатели заверили, что эти морские существа неопасны для людей.

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