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05:30, 2 июля 2025Путешествия

Турист описал отдых на российских курортах фразой «вечный фоновый мат»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

Путешественник Денис Забелин назвал основные причины, из-за которых избегает отдыха на российских курортах. Подробности он раскрыл в своем блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

«Ор детворы, грохот колонок от "анимации", крики», «Вечный фоновый мат», — такими фразами блогер описал свои впечатления от отпуска в Сочи или Анапе.

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Он заметил, что местные пляжи в июле переполнены людьми, а цены в отелях летом подскакивают в два раза. «Чтобы свозить семью в Сочи — продажа почки не поможет. За обычный номер в гостевом доме просят как за люкс, а сервис при этом как в придорожном мотеле», — написал путешественник, отметив, что во время отдыха отбивался от аниматоров в костюмах и фотографов с животными.

Также турист сообщил, что из-за жары отдыхающие весь день проводят в отелях. «Море я люблю, но не в сезон. Весной и осенью на Черном море совсем другая атмосфера: пляжи пустые, жилье дешевле, воздух свежий, вода чистая», — поделился мнением мужчина, посоветовав отдыхать в Москве или в Европейской части России, а не юге.

Ранее тревел-блогер Забелин побывал в Сочи и сравнил стоимость отдыха на местных пляжах с ценами в Дубае. Пообщавшись с редкими туристами, он отметил, что они также недовольны происходящим.

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