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06:17, 19 июня 2025Путешествия

Россиянин описал отдых в Сочи фразой «цены как в Дубае»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Тревел-блогер Денис Забелин съездил в Сочи и сравнил стоимость отдыха на местных пляжах с ценами в Дубае. Подробности актуальных расценок на побережье Черного моря блогер раскрыл в своем блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Приехав в Адлер, мужчина удивился пустынным пляжам. Причиной отсутствия людей стали непогода и холодная вода в море, которая не превышает 19 градусов. Однако, пообщавшись с редкими отдыхающими, Забелин отметил, что туристы также недовольны ценами.

«Один мужик из Питера сказал: "Если бы не дети, уехал бы сразу. Турция дешевле, там лежак не стоит две тысячи рублей". Подошли к шезлонгам — цены как в Дубае, один стоит — 1250 рублей, комплект с зонтом — 2150. Есть даже VIP-бунгало: 2100 рублей в час», — отметил путешественник.

Турист сравнил актуальную стоимость аренды шезлонгов с 2023 годом. «На пляже "Парус" зонт и шезлонг обошлись бы отдыхающим каждый по 250 рублей в день. В этом году — 400 рублей. На пляже "Маяка" от 300 рублей в час, бунгало — 1500 рублей в час», — написал в своем блоге турист.

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После посещения местных кафе, блогер предложил всем, кто планирует отпуск в Сочи, готовить еду самостоятельно — борщ обойдется здесь в 490 рублей, котлеты будут стоить около тысячи. «Родной курорт стал недосягаемым. Не по расстоянию — по ценам. Сочи — не для бедняков, и пока так, туристы будут искать тепло и море где-то еще», — сделал вывод мужчина.

Ранее на черноморском побережье Краснодарского края обрушились скалы. Это привело к длительным задержкам поездов на маршруте Туапсе — Шепси.

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