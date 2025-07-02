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06:05, 2 июля 2025Мир

Во Франции назвали причину звонка Макрона Путину

LP: Макрон звонил Путину с целью сделать ЕС участником переговоров по Ирану
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Peter Kneffel / dpa / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому коллеге Владимиру Путину с целью сделать Европейский союз (ЕС) участником переговоров по Ирану. Такую причину назвала газета Le Parisien (LP).

«Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над [иранским] вопросом», — указано в сообщении.

Отмечается, что и Путин, и Макрон настояли на важности координации действий, чтобы решить иранский вопрос мирным способом. При этом оба лидера высказались за восстановление прямых контактов, подчеркивает газета.

Вечером 1 июля Путин провел телефонный разговор с Макроном. Ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.

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