Путин поговорил с Макроном

Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Макроном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Как утверждается, ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.

Путин подчеркнул, что украинский конфликт является прямым следствием политики западных стран, годами игнорировавших интересы безопасности России. По словам российского лидера, подходы к его урегулированию должны предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.

В ходе обсуждения ситуации на Ближнем Востоке стороны высказались за урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно мирными средствами. Кроме того, ими было подчеркнуто право Тегерана на развитие мирного атома при соблюдении им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее Макрон заявил, что Европа должна вернуться к диалогу с Россией по вопросам ограничения вооружений и восстановления доверия.