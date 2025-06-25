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16:14, 25 июня 2025Мир

Макрон выступил с призывом к Европе по вопросу России

Макрон: Европа должна думать о восстановлении доверия с Россией
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Европа уже сейчас должна начать думать о диалоге с Россией по вопросам ограничения вооружений и восстановления доверия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита НАТО в Гааге, передает ТАСС.

Политик призвал переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Черного моря до Арктики. «Определить, в какой мере мы готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с Россией», — указал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявили о необходимости оказывать еще больше давления на Кремль, «в том числе через дальнейшие санкции». Во время саммита НАТО в Гааге обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, они затронули тему Украины.

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