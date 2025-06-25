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00:56, 25 июня 2025Мир

Лидеры Великобритании, Франции и Германии призвали давить на Кремль из-за Украины

Стармер, Макрон и Мерц призвали давить на Кремль через санкции из-за Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявили о необходимости оказывать еще больше давления на Кремль, «в том числе через дальнейшие санкции». Об этом пишет ТАСС.

Лидеры Великобритании, Франции и Германии во время саммита НАТО в Гааге обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, они затронули тему Украины. Они призвали европейские страны еще больше давить на Москву, в том числе через антироссийские санкции.

Ранее европейские страны пообещали усилить давление на Россию для достижения перемирия.

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