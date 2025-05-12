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18:04, 12 мая 2025Мир

Европа пообещала усилить давление на Россию

Европейские страны пообещали усилить давление на Россию для достижения перемирия
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Ведущие европейские страны и Еврокомиссия на встрече в Лондоне заявили о поддержке 30-дневного перемирия на Украине и одновременно пообещали усилить давление на Россию для его достижения. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел по итогам встречи в Лондоне, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

«Мы присоединились к Украине, призвав к немедленному, полному и безоговорочному прекращению огня на 30 дней, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и прочном мире», — сказано в заявлении.

Также утверждается, что страны Европы намерены продолжить давление на Россию путем борьбы с так называемым «теневым флотом», более жестких ограничений цен на российскую нефть и сокращения оставшегося импорта российских энергоносителей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выдвинутое России предложение о 30-дневном прекращении огня действует только до вечера понедельника, 12 мая.

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