Макрон напомнил России о сроках предложения о 30-дневном перемирии

Макрон: Предложение для РФ о прекращении огня действует только до вечера 12 мая

Предложение для России о 30-дневном прекращении огня действует только до вечера понедельника, 12 мая. Об этом напомнил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

«Я буду разговаривать с [президентом Украины] Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были обозначены. Все понятно», — сказал он.

По словам французского лидера, или Россия настроена серьезно и хочет мира, или это несерьезно. Во втором случае, уточнил он, Европейский союз (ЕС) должен ввести больше антироссийских санкций.

Уточняется, что Германия также заявила о готовности ЕС ввести новые санкции против России, если Москва не согласится на прекращение огня до конца понедельника.

Ранее постпреды стран-членов ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России. Отмечалось, что послы рассмотрят рестриктивные меры против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.