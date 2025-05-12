ЕС начал согласование 17-го пакета санкций против России

Постпреды стран ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России

Постпреды стран — членов Европейского союза (ЕС) начали согласование 17-го пакета санкций против России. Об этом стало известно из графика заседаний, опубликованного на официальном сайте Совета ЕС.

Как отмечается в документе, послы «рассмотрят рестриктивные меры против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины».

Уточняется, что Европейский союз добивается утверждения 17-го пакета антироссийских санкций на встрече глав МИД ЕС 20 мая.

Ранее президент США Дональд Трамп в частных беседах одобрил заявление о санкциях, с которым выступили посетившие Киев канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск. Глава Белого дома дал понять, что поддержит их даже с дополнительными санкциями, если это будет необходимо.

