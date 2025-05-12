Трамп поддержал одно заявление лидеров Европы о России

Bloomberg: Трамп одобрил заявление Мерца, Макрона, Стармера и Туска о санкциях

Президент США Дональд Трамп в частных беседах одобрил заявление о санкциях, с которым выступили посетившие Киев канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

«По словам осведомленного в этом вопросе чиновника европейского правительства, пожелавшего остаться неназванным, Трамп одобрил их заявление и в частных беседах ясно дал понять, что поддержит их даже с дополнительными санкциями, если это будет необходимо», — говорится в материале.

10 мая Мерц, Макрон, Стармер и Туск прибыли в Киев на саммит «коалиции желающих», в ходе которого лидеры стран обсуждали 30-дневное перемирие на Украине. Они пригрозили ввести новые санкции в случае отказа Москвы от предложения.

До этого Трамп сам пригрозил Украине и России санкциями, если Москва и Киев не согласятся на прекращение огня.