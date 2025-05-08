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23:59, 8 мая 2025Мир

Трамп призвал Украину и Россию к 30-дневному перемирию

Трамп пригрозил Украине и России санкциями и призвал к 30-дневному перемирию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Трамп призвал Украину и Россию к перемирию. Об этом он написал в своей соцсети Truthsocial.

По его словам, «в идеале» нужно добиться прекращения огня на 30 дней, которое в дальнейшем должно вылиться в мирное соглашение. «Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги», — отметил американский лидер

При этом Трамп пригрозил санкциями со стороны США и Европы, если Москва и Киев не согласятся на прекращение огня.

С 00:00 по московскому времени 8 мая вступило в силу перемирие в зоне спецоперации (СВО), объявленное в конце апреля российским лидером Владимиром Путиным. Оно приурочено ко Дню Победы и продлится три дня, до 00:00 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о введении режима прекращения огня на период празднования.

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