Лидеры четырех стран прибыли в Киев

Макрон, Стармер, Мерц и Туск приехали в Киев на саммит коалиции желающих

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев, Украина, 10 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Уточняется, что в Киеве пройдет саммит «коалиции желающих», в ходе которого лидеры стран будут обсуждать 30-дневное перемирие. В случае, если Россия откажется от предложения, США и Европа планируют ввести новые санкции.

При этом накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что антироссийские санкции Европейского союза не работают, но наносят ущерб самому сообществу.

Несколькими днями ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС намерен включить в 17-й пакет антироссийских санкций компанию «Сургутнефтегаз», страховщика ВСК и «дочку» «Лукойла», базирующуюся в Дубае. В свою очередь, агентство Reuters указало, что Британия введет санкции против 100 танкеров, которые якобы состоят в теневом флоте России.