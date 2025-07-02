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06:00, 2 июля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников рассказал о полетах во сне

Врач Мясников заявил, что планирует свои сны
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что заказывает себе сны. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам доктора, в поверхностной фазе сна человек видит яркие сновидения. Мясников признался, что иногда пользуется этой особенностью, когда просыпается ночью. «Я себе заказываю сон: "Я хочу ночью полетать во сне". И иногда удается. Я до сих пор летаю во сне, получаю огромное удовольствие», — заявил врач.

Ранее Мясников предупредил 50-летних россиян о том, что они могут не дожить до старости. Врач отметил, что для более долгой жизни необходимо заниматься физической активностью.

До этого доктор назвал два способа бороться со стрессом. Он посоветовал всегда быть готовым к стрессовым ситуациям и не поддаваться панике.

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