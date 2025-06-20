Доктор Мясников назвал два правила борьбы со стрессом

Врач Мясников призвал быть готовым к стрессу и не паниковать

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» два правила борьбы со стрессом. Выпуск с советами доктора доступны на платформе «Смотрим».

«Для того чтобы бороться с серьезным стрессом, нужно иметь силы. Чтобы иметь силы, надо их беречь и никогда не паниковать. Это как на войне: человек запаниковал, под огнем побежал — он уже никуда не добежит», — порассуждал Мясников.

Кроме того, по его словам, к стрессу всегда следует быть готовым. Доктор уточнил, что нужно правильно реагировать на неприятности, когда они происходят.

Ранее Мясников рассказал, как случайно встретил опасных акул, когда плавал с сыном в океане. Он признался, что испытал глубинный ужас от случившегося.

До этого доктор вспомнил, как чуть не упал в обморок в эфире программы «О самом главном». По словам врача, в этот момент у него на животе стоял его 95-килограммовый соведущий Сергей Агапкин.