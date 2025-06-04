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06:00, 4 июня 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников чуть не упал в обморок в эфире

Мясников признался, что чуть не упал в обморок, когда Агапкин встал на его живот
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об одном эксперименте, из-за которого он чуть не упал в обморок. Выпуск передачи, в котором доктор раскрыл подробности происшествия, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников уточнил, что речь идет о юбилейном выпуске программы «О самом главном» от 28 апреля 2025 года. В программе соведущий доктора, врач-реабилитолог Сергей Агапкин встал ему на живот. «Он встал неудобно. Он встал туда, где кончается грудь. (...) Я чувствую, раз — и я отъезжаю. Все равно пару секунда я был не здесь. Хорошо, никто не заметил», — рассказал доктор.

Мясников назвал произошедшее маленькой смертью и уточнил, что, посмотрев программу в записи, заметил, что обмяк после того, как реабилитолог встал на него.

В выпуске «О самом главном» Агапкин, весящий 95 килограммов, встал на живот Мясникову и потоптался на нем. Реабилитолог, стоявший на коллеге, также пропел победную мелодию без слов.

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