95-килограммовый соведущий доктора Мясникова потоптался на нем и запел

Врач Агапкин встал на живот доктора Мясникова в эфире программы и запел

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин встал на живот своего соведущего, врача общей практики Александра Мясникова. Выпуск программы «О самом главном» с необычным экспериментом коллег доступен на платформе «Смотрим».

Мясников вспомнил, что во время первого совместного эфира Агапкин встал на его живот в ботинках и долго стоял. Доктор предложил соведущему, вес которого составляет 95 килограммов, повторить этот опыт. «Мы так в молодости тренировались. Мы ложились, и по нам ходил тренер туда-обратно», — объяснил Мясников.

Затем доктор лег на пол, а Агапкин встал на его живот. После этого он немного потоптался на Мясникове и пропел победную мелодию без слов. «Так, не надо смеяться, меня шатает, может укачать», — в шутку сказал во время эксперимента Агапкин.

Ранее соведущие Елены Малышевой по программе «Жить здорово!», Герман Гандельман и Андрей Продеус упали. Они потеряли равновесие после упражнения, демонстрирующего силу мышц.