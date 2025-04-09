Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 9 апреля 2025Интернет и СМИ

Соведущие Малышевой упали

Врач Гандельман и Продеус упали в программе «Жить здорово!» после упражнения
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: телепередача «Жить здорово!»

Соведущие Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» на Первом канале, врач-кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус, упали после упражнения на демонстрацию силы мышц. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Перед началом основной части программы Продеус и Гандельман, а также третий соведущий Малышевой, офтальмолог Михаил Коновалов, сидели, согнув колени под углом в 90 градусов и прислонившись спинами к опоре. «Чудо силы демонстрируют сегодня наши доктора», — прокомментировала происходящее Малышева.

После этого трое докторов попытались встать. Однако Продеус оступился и начал падать, потянув за собой Гандельмана. Чтобы помочь им подняться, на площадке появился сотрудник программы в желтой форменной одежде.

Ранее Малышева призналась, что ее поразила Чечня. По словам врача, ее удивил высокий уровень медицины в регионе.

    Обсудить
    Последние новости

    Американские военные покинули ключевой хаб поддержки Украины в Польше. Как это повлияет на помощь НАТО Киеву?

    Модель-«хамелеон» решила избавиться от нью-йоркского пентхауса

    Туктамышева рассказала о страшном моменте во время жизни в Москве

    Соведущие Малышевой упали

    Российский офицер раскрыл подробности об удерживавших Гуево наемниках

    В США предупредили Европу о последствиях войны с Россией

    Пенсионерам сообщили о возможности получить надбавки без регистрации на «Госуслугах»

    В российском городе обнаружили застрявший в бельевых веревках дрон

    В США сделали необычное заявление об экономике России

    Мужчина оказался каннибалом и на первом свидании сделал избраннице странное замечание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше