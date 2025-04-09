Соведущие Малышевой упали

Врач Гандельман и Продеус упали в программе «Жить здорово!» после упражнения

Соведущие Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» на Первом канале, врач-кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус, упали после упражнения на демонстрацию силы мышц. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Перед началом основной части программы Продеус и Гандельман, а также третий соведущий Малышевой, офтальмолог Михаил Коновалов, сидели, согнув колени под углом в 90 градусов и прислонившись спинами к опоре. «Чудо силы демонстрируют сегодня наши доктора», — прокомментировала происходящее Малышева.

После этого трое докторов попытались встать. Однако Продеус оступился и начал падать, потянув за собой Гандельмана. Чтобы помочь им подняться, на площадке появился сотрудник программы в желтой форменной одежде.

Ранее Малышева призналась, что ее поразила Чечня. По словам врача, ее удивил высокий уровень медицины в регионе.