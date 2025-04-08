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06:00, 8 апреля 2025Интернет и СМИ

Малышеву поразила Чечня

Врач Малышева заявила, что ее поразил высокий уровень медицины в Чечне
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Врач и телеведущая Елена Малышева призналась, что ее поразила Чечня. Подробности она раскрыла в выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале, доступном на сайте телеканала.

Малышева уточнила, что была в Чечне во время пандемии коронавируса. «На самом деле, я была поражена уровнем медицины, профессионализмом докторов», — призналась она.

Телеведущая также вспомнила, что некоторые бригады скорой помощи в Чеченской республике ездят на мотоциклах, чтобы попасть в дома, которые расположены в горах.

До этого Малышева рассказала, что ее удивило в Сербии. По словам телеведущей, в одном из ресторанов все посетители пели песни на русском языке. Она добавила, что в стране любят россиян.

Ранее Малышева назвала адом работу в «Жить здорово!». Она пожаловалась, что в дни съемок ей приходится приезжать на работу к шести утра.

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