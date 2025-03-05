Малышева назвала адом работу в своей передаче

Врач Малышева заявила, что приезжает на съемки «Жить здорово!» в шесть утра

Врач и телеведущая Елена Малышева пожаловалась на сложные условия работы в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск, в котором она назвала работу в передаче адом, доступен на сайте телеканала.

«Когда съемочные дни, мы сюда приезжаем в шесть утра. Это просто ад», — рассказала Малышева.

Она добавила, что ей очень трудно просыпаться в такие дни. Врач призналась, что старается на несколько минут отсрочить свой подъем. «Я тоже себе говорю: "Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть". Это страшно, потому что ты можешь просто выпасть в осадок», — посетовала телеведущая.

Ранее Малышева рассказала, что ее удивило во время поездки в Сербию. Врач вспомнила, что в одном из ресторанов все пели песни на русском языке. Ведущая добавила, что в стране также продается алкоголь без лицензии.