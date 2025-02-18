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10:14, 18 февраля 2025Интернет и СМИ

Малышева рассказала об удивившей ее особенности Сербии

Врач Малышева вспомнила, что в ресторане в Сербии все пели песни на русском
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BalkansCat / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о том, какая особенность Сербии удивила ее во время путешествия в эту страну. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что недавно побывала в Сербии и в одном из ресторанов обратила внимание на то, что все посетители пели русские песни. Врач сочла увиденное приятным и удивительным. «Сербы нас любят, ребята, в эти трудные времена», — отметила она.

Также врач рассказала, что в стране без лицензии продается алкоголь. В частности, Малышева вспомнила, что на улице можно было приобрести сливовицу — национальный крепкий спиртной напиток.

Ранее Малышева предрекла бунт в России в случае, если корвалол и валокордин будут продавать только по рецепту. Она поиронизировала, что россияне устроят митинги на Красной площади.

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