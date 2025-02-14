Малышева предрекла митинги на Красной площади из-за одного популярного препарата

Малышева заявила, что россияне взбунтуются, если продавать корвалол по рецепту

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что россияне взбунтуются, если один популярный препарат сделают рецептурным. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врач рассказала, что корвалол и валокордин, популярные у россиян, относятся к группе барбитуратов. Эти препараты, уточнила врач, во многих странах продаются только по рецепту из-за их токсического действия. Малышева заявила, что не понимает, почему такая практика не введена в России.

«Я думаю, что если сейчас сказать [покупать] по рецепту, пойдут митинги на Красную площадь с требованием залить ее корвалолом и валокордином», — предрекла врач. Кардиолог Герман Гандельман добавил, что популярность этих препаратов в России сложилась исторически.

Ранее Малышева осудила россиян, которые хотят избавиться от стресса. Она заявила, что такие люди находятся в бреду.