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16:57, 11 февраля 2025Интернет и СМИ

Малышева осудила желающих избавиться от стресса россиян

Врач Малышева заявила, что желающие избавиться от стресса находятся в бреду
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что россияне, желающие избавиться от стресса, находятся в бреду. Выпуск передачи, в котором она осудила эту группу людей, доступен на сайте телеканала.

Врач отметила, что стрессы есть в жизни каждого человека. Она также вспомнила, что древние люди ежедневно сталкивались с огромным количеством стрессовых ситуаций и при этом выживали.

«Люди, которые думают, что можно избавиться от стресса, они в бреду», — раскритиковала Малышева одну категорию россиян. Она призвала россиян не избегать сложностей, так как подобные переживания делают человека сильнее. В подтверждение своих слов врач вспомнила известную русскую поговорку «За одного битого двух небитых дают».

Ранее Малышева указала на огромную ошибку, которую совершают россияне. Таковой она сочла нежелание граждан включать в рацион бобовые, богатые белком и полезными аминокислотами.

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