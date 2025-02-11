Малышева назвала огромной ошибкой одну особенность в поведении россиян

Врач Елена Малышева раскритиковала россиян за отказ включать бобовые в рацион

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскритиковала одну особенность в поведении россиян. Выпуск, в котором специалистка назвала огромной ошибкой отказ включать бобовые в рацион, доступен на сайте телеканала.

Врач заявила, что бобовые содержат растительный белок, клетчатку и незаменимые аминокислоты. По ее словам, лидерами по потреблению этого продукта являются Индия, Бразилия, Мексика, Танзания и США. В России при этом, добавила Малышева, бобовых употребляется в десять раз меньше, чем у лидера среди стран — Индии.

«У нас бобовые полностью исчезли из культуры питания. Это огромная ошибка», — посетовала доктор.

Ранее Малышева назвала продукт, который она считает самым недооцененным у россиян. Таковым врач сочла чечевицу. По ее словам, в ней содержится большое количество грубого волокна, благодаря которому из организма выводятся шлаки и холестерин.