Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:35, 11 февраля 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала огромной ошибкой одну особенность в поведении россиян

Врач Елена Малышева раскритиковала россиян за отказ включать бобовые в рацион
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскритиковала одну особенность в поведении россиян. Выпуск, в котором специалистка назвала огромной ошибкой отказ включать бобовые в рацион, доступен на сайте телеканала.

Врач заявила, что бобовые содержат растительный белок, клетчатку и незаменимые аминокислоты. По ее словам, лидерами по потреблению этого продукта являются Индия, Бразилия, Мексика, Танзания и США. В России при этом, добавила Малышева, бобовых употребляется в десять раз меньше, чем у лидера среди стран — Индии.

«У нас бобовые полностью исчезли из культуры питания. Это огромная ошибка», — посетовала доктор.

Ранее Малышева назвала продукт, который она считает самым недооцененным у россиян. Таковым врач сочла чечевицу. По ее словам, в ней содержится большое количество грубого волокна, благодаря которому из организма выводятся шлаки и холестерин.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине началась вторая волна массированных ударов. Россия атаковала крылатыми ракетами «Калибр»

      41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» похвасталась фигурой в купальнике

      Российский министр подорвался на мине в зоне СВО и лишился ноги

      Лолита сообщила об отмене очередного концерта

      Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике

      В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы

      Вероятность разбогатеть от продажи старого iPhone оценили

      Малышева назвала огромной ошибкой одну особенность в поведении россиян

      Футболист клуба РПЛ сравнил «Вкусно — и точка» и «Макдоналдс»

      Актриса фильма «Обыкновенное чудо» прокомментировала новости о плохом самочувствии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше