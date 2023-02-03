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15:17, 3 февраля 2023Интернет и СМИ

Малышева назвала самый недооцененный у россиян продукт

Врач Елена Малышева назвала чечевицу самым недооцененным у россиян продуктом

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева, а также иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали чечевицу самым недооцененным у россиян продуктом. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что самой популярной категорией в потребительской корзине россиян являются молочные продукты, а хлеб и бобовые занимают следующее место по объему потребления. Однако, как подчеркнули врачи, как правило, россияне предпочитают употреблять макароны и хлеб, являющиеся простыми углеводами, и не отдают должное внимание бобовым, которые содержат грубые волокна.

«Из всех бобовых я советую употреблять именно чечевицу — продукт номер один по грубому волокну», — заявила Малышева. По словам медиков, чечевица набухает в желудке и впитывает все шлаки, не дает всасываться холестерину и помогает выводить все лишнее из организма. «В чечевице три суточные нормы грубого волокна в 100 граммах. А нам нужно всего 33 грамма, чтобы покрыть суточную норму», — отметили врачи и добавили, что чечевицу незаслуженно редко употребляют в России.

Ранее Малышева назвала безглютеновую диету худшей в мире. По ее словам, ограничение глютена приводит к проблемам со здоровьем, так как ведет к дефициту таких важных микроэлементов, как железо, магний, кальций, селен, а также к недостатку витаминов B, C и D.

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Олег Давыдов
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