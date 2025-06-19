Доктор Мясников случайно встретил опасных акул и испытал глубинный ужас

Врач Мясников рассказал, что встретился с бычьими акулами в океане

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как вместе с сыном случайно встретился с опасными акулами, когда плавал в океане. Об этом она написал в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, инцидент произошел летом 2024 года, когда они с сыном отдыхали на островах в океане. Во время купания они заметили необитаемый остров и решили добраться до него вплавь. «Тем более на берегу стоял знак: "Купаться запрещено — опасно!". То есть настоящая приманка для русского человека», — поиронизировал доктор.

Когда Мясников подплыл к острову поближе, то увидел несколько больших бычьих акул, которые, по словам врача, опаснее белых. «Такого животного, неосознанного глубинного ужаса я не испытывал никогда! Я заорал, пуская пузыри, развернулся, замахал руками и стал драпать!» — описал свои ощущения врач. Увидев реакцию отца, его сын также быстро поплыл обратно. Позднее Мясников узнал, что местные отвозят на этот остров остатки еды из отелей, работающих по системе «все включено», и скармливают акулам.

Однако, по словам врача, они с сыном еще раз отправились к острову с акулами, чтобы побороть страх перед ними. Они вооружились обрезками водопроводных труб, чтобы при необходимости защищаться от нападающих животных. На том же месте, что и в прошлый раз, они снова встретили хищника. «Акула сделала вокруг нас круг и уплыла, а мы были уже почти у берега. Так мы побороли страх! Правда, оставшиеся три дня купались в бассейне», — заключил телеведущий.

Ранее Мясников рассказал, как чуть не упал в обморок в эфире программы «О самом главном». Он уточнил, что в этот момент на его животе стоял его 95-килограммовый соведущий, врач-реабилитолог Сергей Агапкин.