Доктор Мясников предупредил одну категорию россиян о вероятности не дожить до старости

Врач Мясников заявил, что 50-летние не доживут до старости без активности

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил одну категорию россиян о том, что они могут не дожить до старости. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», доступном на платформе «Смотрим», он заявил, что такому риску подвержены 50-летние люди, не занимающиеся физической активностью.

В студию программы пришла 87-летняя женщина, которая рассказала, что ежедневно занимается скандинавской ходьбой и выполняет упражнения на силу мышц и растяжку. «Вы, которые в 50 лет закуклились, отрастили себе брюхо, вот такие ручки, кожа висит. Сидите, ничего не делаете, вам все неинтересно, вот посмотрите», — обратился Мясников к россиянам, указав на гостью.

После этого женщина вышла на середину студии и села на шпагат. Мясников заявил, что его сильно удивили навыки 87-летней героини программы и, вновь обратившись к 50-летним россиянам, поинтересовался, смогут ли они повторить это упражнение. «Вы даже не доживете до этих лет», — предупредил их доктор о таком вероятном исходе.

Ранее Мясников назвал два способа бороться со стрессом. Он объяснил, что для этого нужно быть готовым к переживаниям и не паниковать.