Депутат Ивлев: Переговоры затягивает не Россия, а стоящий за Украиной НАТО

Мирные переговоры по Украине затягивает не Россия, а Украина и стоящий за ней военно-промышленный комплекс (ВПК) стран НАТО. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев в интервью РИА Новости, ответив на соответствующие обвинения спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

«Подобные заявления [о затягивании конфликта Россией] являются заблуждением. Россия на переговорах в Турции представила ясный и четкий план перехода к миру. Украина же, наоборот, затягивает переговоры, потому что на нее давят интересы ВПК стран НАТО, которые никак не могут поделить прибыль за поставки оружия», — сказал он.

Ивлев подчеркнул, что за годы «незалежности» Украина так и не смогла стать по-настоящему независимым государством. По его словам, Украина оглядывалась на ЦК КПСС в советские времена, а сейчас не делает ни одного шага без совета с Европейским союзом (ЕС) и НАТО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что довел до Келлога позицию России по урегулированию на Украине. «И говорю: "И что здесь плохого?" "Мы поработаем, — говорит [Келлог], — в этом направлении"», — рассказал белорусский лидер.