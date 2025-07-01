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22:00, 1 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал об обещании спецпосланника Трампа насчет ударов по России

Лукашенко: Келлог обещал поработать, чтобы Украина не наносила удары по России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что во время встречи со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Китом Келлогом довел до него позицию России по урегулированию вооруженного конфликта с Украиной. Его цитирует БелТА.

Лукашенко указал, что Москва готова к перемирию, но для этого Киев должен прекратить атаки на российскую территорию. «Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: "И что здесь плохого?" "Мы поработаем, — говорит [Келлог], — в этом направлении"», — рассказал он.

Белорусский лидер отметил, что это будет хорошим шагом к прекращению конфликта, однако усомнился, что западные страны хотят завершения боевых действий.

Ранее Лукашенко заявил о недоверии к США. По его словам, Дональд Трамп «говорит одно, а они в Европе делают другое».

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