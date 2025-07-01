Лукашенко рассказал об обещании спецпосланника Трампа насчет ударов по России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что во время встречи со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Китом Келлогом довел до него позицию России по урегулированию вооруженного конфликта с Украиной. Его цитирует БелТА.
Лукашенко указал, что Москва готова к перемирию, но для этого Киев должен прекратить атаки на российскую территорию. «Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: "И что здесь плохого?" "Мы поработаем, — говорит [Келлог], — в этом направлении"», — рассказал он.
Белорусский лидер отметил, что это будет хорошим шагом к прекращению конфликта, однако усомнился, что западные страны хотят завершения боевых действий.
Ранее Лукашенко заявил о недоверии к США. По его словам, Дональд Трамп «говорит одно, а они в Европе делают другое».