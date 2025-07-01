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19:58, 1 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко высказался о недоверии к США

Лукашенко: Белоруссия не доверяет США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Белоруссия не доверяет США. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал СТВ.

«Американцам на переговорах я об этом сказал — мы вам не верим. [Президент США Дональд] Трамп говорит одно, а они в Европе делают другое. Все это сценарий, по моему мнению», — высказался он.

Лукашенко отметил, что у лидера США «есть обида» на страны Запада из-за их поддержки кандидатуры экс-президента страны Джо Байдена во время выборов 2024 года.

Ранее президент Белоруссии призвал «мужиков молиться за власть». Он отметил, что Белоруссия не участвует в вооруженных конфликтах, вопреки напряженности на границах.

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