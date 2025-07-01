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19:12, 1 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал о неприемлемом развитии событий в Белоруссии

Лукашенко: Мы будем пресекать события, схожие с событиями на Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Власти Белоруссии будут пресекать на корню предпосылки к развитию событий, как на Украине или Ближнем Востоке. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Повторение беды, как на Украине или, не дай бог, на Ближнем Востоке, для нас неприемлемо. Предпосылки к подобному развитию событий будем пресекать на корню. Говорю это тем, кто стоит за каждым подобным сценарием», — сказал он.

Ранее Лукашенко призвал мужиков молиться за власть. Он добавил, что вокруг Белоруссии хватает «змей подколодных», которые шипят и «готовы сюда ринуться».

До этого Лукашенко оценил позицию Армении в отношении ЕАЭС словами «у нас не все в порядке».

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