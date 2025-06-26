Лукашенко оценил позицию Армении в отношении ЕАЭС словами «у нас не все в порядке»

Лукашенко об отказе от участия Пашиняна в саммите ЕАЭС: Не все у нас в порядке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ от участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в работе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и политику Еревана в отношении организации в целом. Об этом белорусский лидер заявил во время Евразийском экономическом форума в Минске, его слова приводит «БелТа».

«Вы знаете о позиции, допустим, Армении (...) Если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам надо поискать причины и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя», — заявил белорусский лидер.

Никол Пашинян выступает на форуме по видеосвязи.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что Ереван примет четкое решение в отношении выбора между Европейским союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), когда «возникнет необходимость».