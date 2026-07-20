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23:55, 20 июля 2026Бывший СССР

ВСУ атаковали гражданские машины на пункте пропуска «Чонгар» в Крым

RusVesna: ВСУ атаковали гражданские машины на пункте пропуска «Чонгар» в Крым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские машины в очереди на пункте пропуска «Чонгар» в Крым. Об этом сообщает Telegram-канал Военкоры русской весны (RusVesna).

Информацию об ударе по мирному транспорту также подтвердила волонтер Елена Залесская. Сведений о пострадавших не поступало.

7 июля сообщалось, что в результате ночной атаки украинских беспилотников оказалось повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через АПП «Джанкой» было временно перекрыто.

Ранее украинский дрон атаковал 13-летнего мальчика на велосипеде в городе Грайворон в Белгородской области. Ребенок выжил, но получил множественные осколочные ранения лица и живота.

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