Дрон ВСУ ударил по ребенку на велосипеде

Оперштаб: Дрон ВСУ атаковал 13-летнего ребенка на велосипеде в Белгородской области

Украинский дрон атаковал 13-летнего мальчика на велосипеде в городе Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

Уточняется, что ребенок получил множественные осколочные ранения лица и живота, его доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Сейчас он находится в реанимационном отделении, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Белгородской области мужчине оторвало руку из-за удара дрона ВСУ по служебному микроавтобусу в районе хутора Первомайский Волоконовского округа.