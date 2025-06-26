В Армении рассказали о выборе между ЕС и ЕАЭС

Костанян: Армения примет четкое решение в отношении выбора между ЕС и ЕАЭС

Армения примет четкое решение в отношении выбора между Европейским союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян журналистам, передает News.am.

По его словам, Ереван продолжает оставаться членом ЕАЭС, параллельно углубляя отношения с ЕС и странами-участницами организации.

«Когда возникнет необходимость принять четкие решения, мы их примем», — заявил дипломат.

В апреле заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин описал закон о стремлении Армении ЕС аналогией с двумя стульями. По словам дипломата, состоять одновременно в ЕС и ЕАЭС невозможно.