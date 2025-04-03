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08:36, 3 апреля 2025Бывший СССР

Москва предложила Еревану выбор из двух вариантов

Галузин: У Армении не выйдет одновременно находиться в ЕС и ЕАЭС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал принятие в Армении закона о вступлении в Евросоюз. Его слова передает РИА Новости.

«Мы убеждены в том, что невозможно быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и Евросоюз (...) Дело за официальным Ереваном решать, где лучше быть», — рассказал Галузин.

Он добавил, что в то время, как ЕАЭС является объединением равноправных государств, Евросоюз представляет собой структуру с палочной дисциплиной, подчиненной антироссийским нарративам.

Галузин отметил, что Армения является суверенным государством, выбирающим свое развитие самостоятельно, но понадеялся, что армянскому обществу будут разъясняться все выгоды от членства в ЕАЭС.

26 марта парламент Армении принял во втором, окончательном чтении законопроект о вступлении в ЕС. Инициативу о намерениях вступить в ЕС поддержала только правящая фракция «Гражданский договор». Представители оппозиционной фракции «Честь имею» проголосовали против законопроекта, фракция «Армения» отказалась участвовать в голосовании.

Вот это да!
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