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19:00, 30 июня 2025Бывший СССР

Лукашенко призвал мужиков молиться за власть

Лукашенко: Мужики должны молиться, что Белоруссия не участвует в конфликтах
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Мужики должны молиться на власть за то, что Белоруссия не участвует в вооруженных конфликтах, вопреки напряженности на границах. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает портал «Славгород».

«Я почему так жестко ставлю вопрос, уже многие [говорят]: "Вот, крепостное право, крепостное право". Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся», — указал глава государства.

Лукашенко добавил, что вокруг Белоруссии хватает «змей подколодных», которые шипят и «готовы сюда ринуться».

Ранее Лукашенко вспомнил Чернобыль, обсуждая удары по ядерным объектам Ирана. Белорусский лидер добавил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан должен был посетить саммит ЕАЭС, проходящий в Минске. Однако он не смог совершить визит в силу известных обстоятельств, добавил Лукашенко.

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