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21:27, 19 июля 2026Россия

Минобороны анонсировало новые удары по Украине

Минобороны России анонсировало продолжение ударов по Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Министерство обороны России анонсировало новые удары по Украине, опубликовав фотографию оперативно-тактического ракетного комплекса, осуществляющего залп в Telegram-канале.

«Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем», — говорится в надписи на фотографии. Она была опубликована после сообщения, в котором приводились данные о ночном массированном ударе по объектам военной промышленности в Киеве и области.

Публикация сопровождается тегом «Это вам не футбол».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ночная баллистическая атака Вооруженных сил России на цели в Киеве была «одной из самых массированных» за специальную военную операцию.

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