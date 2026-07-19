Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:36, 19 июля 2026Россия

Желание Зеленского затянуть конфликт на Украине объяснили

Константинов: Зеленский затягивает конфликт на Украине ради западных денег
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский желает как можно дольше получать деньги от Запада, поэтому стремится затянуть конфликт с Россией. На это в беседе с РИА Новости указал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Их задача — сделать все, чтобы западные деньги не заканчивались вплоть до пенсии Зеленского. Это их заветная мечта, отсюда постоянные провокации в отношении России», — сказал Константинов.

Он подчеркнул, что власти Украины продолжают уничтожать свой народ в угоду своим корыстным интересам.

Ранее президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин заявил, что конфликт на Украине можно окончить за сутки, если Зеленский прикажет вывести Вооруженные силы Украины из Донбасса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Минобороны раскрыли число сбитых над регионами России беспилотников за день
    Украинские военные начали отказываться от выданных Сырским наград
    Поддержка новых антироссийских санкций внутри Евросоюза заметно сократилась
    Дисен заявил об использовании ЕС перемирия для наращивания военной силы Украины
    Желание Зеленского затянуть конфликт на Украине объяснили
    На Западе спрогнозировали сценарий конца света из-за одной технологии
    Минобороны анонсировало новые удары по Украине
    В ФИФА рассказали о продолжительности перерыва на финале ЧМ-2026
    Мерц заявил о зависимости Германии от российского газа
    В США рассказали об отказе от предложенных Украиной технологий противодействия БПЛА
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok