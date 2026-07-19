В США рассказали об отказе от предложенных Украиной технологий противодействия БПЛА

Сенатор Уорнер: США отказались от предложенных Украиной технологий противодействия БПЛА

США отказались от предложенных Украиной технологий противодействия БПЛА. Об этом заявил заместитель председателя спецкомитета по разведке Сената Марк Уорнер в эфире телеканала CBS.

Он отметил, что американские военные применяют ракеты, которые стоят 2,5 миллиона долларов, чтобы сбивать иранские дроны за 50 тысяч долларов. При этом у Киева есть способы делать это гораздо дешевле.

«Они могут уничтожать иранские беспилотники дронами за пять тысяч долларов, а мы отказались от предложенных ими технологий», — сказал сенатор.

Уорнер не уточнил, идет ли речь о новых решениях Белого дома или о позиции, уже изложенной президентом США Дональдом Трампом.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна готова дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot).

В ответ Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не нуждаются в чьей-либо помощи, включая Украину, для защиты от иранских беспилотников в рамках конфликта на Ближнем Востоке. «Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский», — сказал он.

