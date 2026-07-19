Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:15, 19 июля 2026Мир

В США рассказали об отказе от предложенных Украиной технологий противодействия БПЛА

Сенатор Уорнер: США отказались от предложенных Украиной технологий противодействия БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

США отказались от предложенных Украиной технологий противодействия БПЛА. Об этом заявил заместитель председателя спецкомитета по разведке Сената Марк Уорнер в эфире телеканала CBS.

Он отметил, что американские военные применяют ракеты, которые стоят 2,5 миллиона долларов, чтобы сбивать иранские дроны за 50 тысяч долларов. При этом у Киева есть способы делать это гораздо дешевле.

«Они могут уничтожать иранские беспилотники дронами за пять тысяч долларов, а мы отказались от предложенных ими технологий», — сказал сенатор.

Уорнер не уточнил, идет ли речь о новых решениях Белого дома или о позиции, уже изложенной президентом США Дональдом Трампом.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна готова дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot).

В ответ Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не нуждаются в чьей-либо помощи, включая Украину, для защиты от иранских беспилотников в рамках конфликта на Ближнем Востоке. «Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Минобороны раскрыли число сбитых над регионами России беспилотников за день
    Украинские военные начали отказываться от выданных Сырским наград
    Поддержка новых антироссийских санкций внутри Евросоюза заметно сократилась
    Дисен заявил об использовании ЕС перемирия для наращивания военной силы Украины
    Желание Зеленского затянуть конфликт на Украине объяснили
    На Западе спрогнозировали сценарий конца света из-за одной технологии
    Минобороны анонсировало новые удары по Украине
    В ФИФА рассказали о продолжительности перерыва на финале ЧМ-2026
    Мерц заявил о зависимости Германии от российского газа
    В США рассказали об отказе от предложенных Украиной технологий противодействия БПЛА
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok