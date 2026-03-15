Трамп: Зеленский — последний, от кого США нужна помочь в защите от атак Ирана

Соединенные Штаты не нуждаются в чьей-либо помощи, включая Украину, для защиты от иранских беспилотников в рамках конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

«Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский», — подчеркнул он.

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины паникует из-за операции США и Израиля против Ирана, поскольку она негативно отражается на поставках оружия Киеву. Эксперт отметил, что на фоне паники Зеленского российские военные продолжают успешно решать цели спецоперации.