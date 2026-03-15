Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:35, 15 марта 2026Мир

Трамп назвал Зеленского «последним человеком» в одном вопросе

Юлия Мискевич
Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соединенные Штаты не нуждаются в чьей-либо помощи, включая Украину, для защиты от иранских беспилотников в рамках конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

«Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский», — подчеркнул он.

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины паникует из-за операции США и Израиля против Ирана, поскольку она негативно отражается на поставках оружия Киеву. Эксперт отметил, что на фоне паники Зеленского российские военные продолжают успешно решать цели спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Санкции вернутся». Трамп пообещал снова ввести ограничительные меры против России, но назвал необходимое для этого условие

    В России захотели ввести зарплату для мам

    Финляндию вознамерились снабдить ядерным оружием ради сдерживания России

    ВСУ атаковали ракетами российский регион

    США обратятся за энергоресурсами к союзнику России

    В Иране высмеяли Зеленского за самоуверенность

    Трамп сравнил Путина и Зеленского

    Назван средний возраст заболевания раком в России

    Трамп назвал Зеленского «последним человеком» в одном вопросе

    Захарова сравнила Западную Европу с персонажем из сказки Андерсена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok